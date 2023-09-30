احذر.. الخطر الذي يسبّبه التدخين أثناء الحمل على الطفل والأم؟

وتميل الدراسات السابقة التي بحثت في الروابط بين التدخين والكافيين ونتائج الحمل الضارة، إلى الاعتماد على البيانات المبلغ عنها ذاتياً لتقدير التعرض، وغالباً ما يكون ذلك في مرحلة زمنية واحدة أثناء الحمل، وهي بيانات لا يمكن الاعتماد عليها دائماً.