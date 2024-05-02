لا تتناولها مع الشاي والقهوة.. إرشادات لمصابي فقر الدم بسبب نقص الحديد يبرزها "الصحي السعودي"

وجّه المجلس الصحي السعودي مجموعة من الإرشادات للمصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
وعرّف "الصحي السعودي" فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بأنه نوع من فقر الدم يحدث عند عدم كفاية الجسم من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين وهو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.
ونصح في إنفوجراف توعوي له بعدم تناول أقراص الحديد مع "الشاي والقهوة ومكملات الكالسيوم أو الحليب"، ويفضل تناولها قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من تناولها.
وأضافت: عند تناول مضادات الحموضة يجب تناول أقراص الحديد قبل ساعتين على الأقل من المضادات، أو بعدها بأربع ساعات.
وشددت على ضرورة تناول الحديد عن طريق النظام الغذائي مثل "اللحوم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات، والورقيات الخضراء من عائلة الملفوف، والمعكرونة والأرز والحبوب الغنية بالحديد".