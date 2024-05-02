لا تتناولها مع الشاي والقهوة.. إرشادات لمصابي فقر الدم بسبب نقص الحديد يبرزها "الصحي السعودي"

وعرّف "الصحي السعودي" فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بأنه نوع من فقر الدم يحدث عند عدم كفاية الجسم من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين وهو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.