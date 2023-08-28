من تعرق راحة اليد إلى شكل الأظافر.. مؤشرات تكشف عن تشخيص بعض الأمراض

إذا وجدت أن راحة يدك تتعرق في غياب التوتر أو درجات الحرارة المرتفعة أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك بسبب إشارات عصبية خاطئة تؤدي إلى تنشيط الغدد العرَقية، كما يمكن أن يكون هذا حميدًا، وفي هذه الحالة يُسمى فرط التعرق الأولي.