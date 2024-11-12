احذر تناولها على معدة فارغة.. أطعمة ومشروبات قد تُعرضك لمشاكل هضمية مزعجة

حذر خبراء تغذية من مخاطر تناول بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة على معدة فارغة، موضحين أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية مزعجة ومؤلمة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".
وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي يُفضل تجنبها على معدة فارغة؛ حيث كشف الخبراء، ومنهم الدكتورة روبين تشوتكان، أخصائية الجهاز الهضمي في جامعة جورج تاون، أن الكافيين يمكن أن يزيد إنتاج الحمض في المعدة، مما يسبب حرقة وغثياناً، وربما ارتجاع الحمض للمريء.
وفي هذا الإطار توصي خبيرة التغذية تريسي بريغمان بوجبة خفيفة غنية بالبروتين، مثل الشوفان، قبل شرب القهوة لتخفيف الأعراض المزعجة.
ولا تقتصر التحذيرات على القهوة، بل تشمل الشاي الأسود والمشروبات الغازية، والتي قد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ بسبب احتباس غاز ثاني أكسيد الكربون.
كما يحذر الخبراء من تناول الزبادي والفواكه الحمضية على معدة فارغة، لأن أحماضها قد تسبب تهيجاً في الجهاز الهضمي.
وتحذر بريغمان من تناول السكريات في الصباح مباشرة، إذ قد يسبب ذلك ارتفاعاً مفاجئاً في السكر يعقبه انخفاض حاد في الطاقة وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".