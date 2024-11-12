احذر تناولها على معدة فارغة.. أطعمة ومشروبات قد تُعرضك لمشاكل هضمية مزعجة

وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي يُفضل تجنبها على معدة فارغة؛ حيث كشف الخبراء، ومنهم الدكتورة روبين تشوتكان، أخصائية الجهاز الهضمي في جامعة جورج تاون، أن الكافيين يمكن أن يزيد إنتاج الحمض في المعدة، مما يسبب حرقة وغثياناً، وربما ارتجاع الحمض للمريء.