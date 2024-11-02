أقراص منع الحمل.. أسباب "تخثر الأوردة" والوقاية والعلاج في إيضاح لـ"فهد الطبية"

قدَّمت مدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني، صورة توضيحية عن "تخثر الأوردة"، وأسبابه وطرق الوقاية منه، والإسهام في تخفيف تأثيراته وعلاجه.
وأوضحت "المدينة"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من أسباب تخثر الأوردة "التدخين، والسمنة، وأقراص منع الحمل، والسرطان، واضطراب تجلط الدم الوراثي".
وعن طرق الوقاية، أشارت إلى "تغيير نمط الحياة، والتمارين الرياضية، وتجنُّب الجلوس فترات طويلة".
وللإسهام في تخفيف تأثيرات "تخثر الدم" والعلاج، نصحت "فهد الطبية" بمسيلات الدم، ومذيبات الجلطة، والجوارب الضاغطة.