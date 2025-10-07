الدكتور خالد النمر: جهّز أدويتك وفحوصاتك قبل دخولك للطبيب لضمان استشارة دقيقة

قدّم استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة توعوية للمرضى شدّد فيها على أهمية التحضير الجيد قبل زيارة الطبيب لضمان دقة التشخيص وجودة الاستشارة الطبية.
وأوضح "النمر" أن على المريض تجهيز الشكوى الرئيسة التي يرغب في مناقشتها مع الطبيب، وإحضار جميع الأدوية الحالية أو صورها، إضافة إلى الفحوصات والتحاليل وصور الأشعة السابقة، مبينًا أن الاعتماد على التطبيقات أو الملفات الطبية الإلكترونية قد لا يكون كافيًا بسبب اختلاف الأنظمة بين المستشفيات أو تعطل الإنترنت.
وأكد أن هذه الخطوات البسيطة تساعد الطبيب على تكوين رؤية دقيقة عن الحالة وتجنّب تكرار المراجعات، قائلاً: "زبدة الكلام: جهّز أدويتك وفحوصاتك قبل دخولك للطبيب حتى لا تضطر للرجوع مرة أخرى وتضمن أن تكون الاستشارة دقيقة وشاملة".