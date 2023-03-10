"صعوبة البلع ومخاطرها" يبرزها استشاري.. هنا الأسباب والأعراض والعلاج

أكد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن صعوبة البلع تعد من الأعراض التي ينبغي عدم تجاهلها وتكرارها، مشيراً إلى أنها قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة؛ حيث إن صعوبة البلع تعني أنَّ تحريك الطعام أو الشراب أو كلاهما من الفم إلى المعدة غير سلس ما قد يوقف الأكل قبل الوصول إلى المعدة، وينتج تراكم للطعام في المريء حيث لا يستطيع الجسم هضمه وامتصاصه.