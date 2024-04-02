بعد زيارتها صالون تجميل.. إصابة شابة بتلف متكرر بالكلى بسبب هذا الكريم

وأوضح تقرير مجلة New England Journal of Medicine أن "كل نوبة من تلف الكلى الحاد تزامنت مع علاج للشعر في نفس صالون التجميل في اليوم الذي بدأت به الأعراض. وأبلغت المريضة عن إحساسها بالحرقان في أثناء كل إجراء، تليه تقرحات في فروة الرأس".