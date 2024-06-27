4 خطوات للوقاية.. "معلومات مهمة عن القدم السكري" في إيضاح من مستشفى حراء

قدّم مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، معلومات مهمة عن القدم السكرية عند ارتفاع السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري، مشيراً إلى طرق الوقاية من بعض التداعيات.