4 خطوات للوقاية.. "معلومات مهمة عن القدم السكري" في إيضاح من مستشفى حراء

قدّم مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، معلومات مهمة عن القدم السكرية عند ارتفاع السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري، مشيراً إلى طرق الوقاية من بعض التداعيات.
وأوضح المستشفى أنه عند ارتفاع السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري فإن الأوعية الدموية والأعصاب تتأثر مع مرور الوقت، ويؤدي تأثر الأعصاب إلى فقدان الإحساس في القدمين.
وللوقاية، أشار المستشفى إلى أهمية الاهتمام بنظافة القدمين بغسلها بالماء والصابون يومياً، وارتداء الأحذية المناسبة والمريحة، والحفاظ على مستويات السكري في الدم عند المعدل الطبيعي بين 80% ملغم/ دسل إلى 120 ملغم/ دسل.
وأضاف "حراء العام"، عبر إنفوجراف معلوماتي: "يجب على مرضى السكري فحص القدمين أو الاستعانة بأحد المقربين لفحصها والتأكد من عدم وجود جروح أو إصابات".