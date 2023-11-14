"الصحة" تقدّم 3 نصائح ذهبية لمرحلة "ما قبل السكري"

أكدت وزارة الصحة أن مرحلة "ما قبل السكري"، تعدّ فرصة أكثر من كونها خطرًا، داعية إلى معرفة المرحلة التي يتواجد فيها كل شخص، من خلال حجز موعد في عيادة "اعرف أرقامك" عبر تطبيق صحتي.
وقالت "الصحة": في حال اكتشفت أنك في هذه المرحلة، عليك أن تحرص على المشي لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، وخفض الوزن إلى الوزن المثالي، جعل الغذاء صحيًا ومتوازنًا.
وأشارت إلى أن هذه النصائح الثلاث الذهبية ستجعل هذه المرحلة نقلة إيجابية.
وأضافت أنه بسبب اتباع هذه النصائح لم يصب بالسكري أكثر من 52% من الأشخاص الذين كانوا في مرحلة "ما قبل السكري"، بحسب آخر الدراسات.