"الصحة" تقدّم 3 نصائح ذهبية لمرحلة "ما قبل السكري"

أكدت وزارة الصحة أن مرحلة "ما قبل السكري"، تعدّ فرصة أكثر من كونها خطرًا، داعية إلى معرفة المرحلة التي يتواجد فيها كل شخص، من خلال حجز موعد في عيادة "اعرف أرقامك" عبر تطبيق صحتي.