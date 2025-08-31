"تجمع القصيم الصحي": الإفطار اليومي للطلاب أساس التركيز والتحصيل الدراسي

أكد تجمع القصيم الصحي أن وجبة الإفطار اليومية للطلاب تُعد ركيزة أساسية لصحتهم وأدائهم الدراسي، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد وجبة، بل عنصر مهم يساعد على تعزيز قدراتهم العقلية والجسدية.
وأوضح التجمع أن الإفطار اليومي يساهم في زيادة التركيز والتحصيل الدراسي، ويجعل الطلاب أكثر نشاطًا وحيوية طوال اليوم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على وزن صحي عبر تجنب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.
ويأتي ذلك ضمن جهود تجمع القصيم الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع، وتأكيد أهمية العادات الغذائية السليمة في دعم المسيرة التعليمية للطلاب.