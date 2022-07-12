تحديد طفرات في الكروموسومات X ترتبط بالعقم عند الذكور

حددت دراسة دولية أكثر من 50 جينًا على الكروموسوم X يحتمل أن تؤدي إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية؛ ما يسهم في العقم عند الرجال.
وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة The American Journal of Human Genetics، كشف الفريق الدولي من الباحثين كيف أجرى التسلسل الجيني على جينات المرضى الذكور الذين يعانون من العقم، وقارنوها بتسلسلات من رجال لا يعانون من العقم لتحديد الاختلافات.
وبينما أظهرت الأبحاث السابقة أن الكروموسومات X تلعب دورًا في لياقة الذكور، وقع تجاهل دورها في تكوين الحيوانات المنوية إلى حد كبير، ووقع تحديد ثلاثة كروموسومات X فقط على أنها يمكن أن تشارك في مشاكل إنتاج الحيوانات المنوية.
وفي هذه الدراسة الجديدة ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الكروموسومات X في المرضى الذكور الذين يعانون من نوعين من العقم عند الذكور: فقد النطاف وcryptozoospermia. وتشمل الحالة الأولى المرضى الذين يعانون من مشاكل في حركة الحيوانات المنوية، والثانية، تشمل المرضى الذين ينتجون القليل من الحيوانات المنوية أو لا ينتجونها إطلاقًا.