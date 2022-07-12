تحديد طفرات في الكروموسومات X ترتبط بالعقم عند الذكور

وفي هذه الدراسة الجديدة ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الكروموسومات X في المرضى الذكور الذين يعانون من نوعين من العقم عند الذكور: فقد النطاف وcryptozoospermia. وتشمل الحالة الأولى المرضى الذين يعانون من مشاكل في حركة الحيوانات المنوية، والثانية، تشمل المرضى الذين ينتجون القليل من الحيوانات المنوية أو لا ينتجونها إطلاقًا.