حجر الأساس في التغذية.. خبراء: 7 إشارات يرسلها جسمك فور نقصان البروتين

في ميزان التغذية، يظل البروتين حجر الأساس، لكن نقص كميته أو جودته يجعل الجسم يطلق سبع علامات خفية لا يجب أن نغفلها.
ووفقاً لتقرير على موقع "هيلث لاين" الصحي، فالبروتين عنصر غذائي أساسي لتكوين نسيج الجسم ويعمل كمصدر للطاقة، ومن أهم مصادر البروتين اللحوم والأسماك والبيض والحليب ومنتجاته بالإضافة إلى البقوليات والمكسرات.
بالنسبة للشخص البالغ، تبلغ الكمية الغذائية الموصى بها من البروتين ، 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فالشخص الذي يزن 75 كجم مثلا، يحتاج 60 غرامًا من البروتين يوميًا.
ويرصد التقرير سبع علامات يطلقها الجسم، تدل على نقص البروتين، وهي
يُشير عدم الشعور بالشبع بعد الوجبات إلى نقص البروتين في النظام الغذائي. توضِّح دون جاكسون بلاتنر، إخصائية التغذية المعتمدة: "عدم تناول كمية كافية من البروتين قد يجعلك تشعر بالجوع". وتُعزى هذه الحالة إلى دور البروتين في تعزيز هرمونات الشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.
حذّرت كيلي جونز، أخصائية التغذية، من أن الإصابة المتكررة بنزلات البرد والأمراض الأخرى قد تعكس نقص البروتين، حيث يُحوّل الجسم البروتين إلى أحماض أمينية تُستخدم في إنتاج خلايا مناعية وأجسام مضادة. تضيف: "قد يستغرق التعافي وقتًا أطول في حالات العدوى بسبب ضعف استجابة المناعة".
يؤكد أخصائي التغذية توني كاستيلو: أن آلام العضلات المستمرة قد تُشير إلى عوز البروتين، الذي يلعب دورًا حيويًا في إصلاح الأنسجة العضلية، كما أظهرت الدراسات أن استهلاك البروتين قبل أو بعد التمارين يُسرّع الشفاء ويقلل من الإجهاد العضلي.
تقول اخصائية التغذية كيلي جونز: "إذا لم تُلاحظ تحسنًا في القوة أو تكوين العضلات رغم الروتين الرياضي، فقد يكون السبب هو عدم تناول كمية كافية من البروتين". يحتاج الأشخاص النشطين إلى بروتين إضافي لتزويد الجسم بـ"المواد الخام" الضرورية لبناء العضلات بدلًا من استخدامها للطاقة.
توضح اخصائية التغذية ليزلي بونسي، أن البروتين ضروري لإصلاح الأنسجة، مشيرةً إلى أن نقصه يُعرّض الجلد للتجاعيد وفقدان المرونة. تقول: "البروتين يوفّر الأحماض الأمينية لتكوين الكولاجين والإيلاستين، وهما أساسيان للحفاظ على صحة البشرة والأنسجة".
قد يدل تساقط الشعر وضعف الأظافر على نقص البروتين والأحماض الأمينية الضرورية لبناء خصلات قوية، إضافةً إلى نقص الحديد والزنك المصاحب.
إذا كنت تعاني من نوبة من الغضب، فقد يكون نظامك الغذائي هو السبب. يوضح بلاتنر: "زيادة تناول البروتين ولو بنسبة 10 % قد تُحسّن مزاجك وتساعدك على استعادة توازنك العاطفي". في حين أن الأسباب غير مفهومة تماماً، تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول مزيد من البروتين قد يُساعد جسمك على إنتاج مزيد من هرمون السيروتونين المُحسّن للمزاج.