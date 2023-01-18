"سعود الطبية" تحدّد 7 مصادر لكلوريد الصوديوم في الأطعمة ومدى أهميته للجسم

ولفتت إلى أن أهمية كلوريد الصوديوم أو الملح تكمن في قدرته على الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، كما يساعد على هضم الطعام، مشيرةً إلى أنه يجب ألا يتم تناول أكثر من 5 غرامات من الملح (2 غرام من الصوديوم) يومياً.