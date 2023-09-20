لعلاج القولون بشكل طبيعي.. إليك أفضل 9 أطعمة تحافظ على نظافة الأمعاء

5. الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التخمر والإمساك ومشاكل المعدة الأخرى. حتى أن الدراسات وجدت أن تضمين الزنجبيل في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتخفيف الألم، وتقليل الالتهابات. كما يساعد في إنقاص الوزن وخفض مستويات الكولسترول، وتقليل الغثيان، وتقديم العديد من الفوائد الصحية.