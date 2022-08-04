فيديو... استشاري: التلامس الجسدي بمحال المساج والتدليك ناقل لجدري القردة

جاء ذلك في تعليقه لقناة الإخبارية على تحذير مختصين من أماكن التدليك التي تقدم "الوشم" للمسافرين، حيث أكد أن فيروس جدري القردة ينتقل عن طريق التلاصق الحميم مشيرًا في هذا الصدد إلى تسجيل 16 ألف حالة في العالم كانت أكثرها بين الشاذين جنسيًا، مبينًا أنه ليس شرطًا أن يكون هناك اتصال جنسي حتى ينتقل الفيروس وإنما يكفي الاتصال الجسدي فقط للعدوى بالمرض!