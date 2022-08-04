فيديو... استشاري: التلامس الجسدي بمحال المساج والتدليك ناقل لجدري القردة

حذر استشاري الأمراض المعدية طارق الأزرقي من أن التلامس الجسدي في محال المساج والتدليك ناقل لفيروس جدري القردة وبأن الوشم ناقل لعدة أمراض، أبرزها الإيدز والكبد الوبائي.
جاء ذلك في تعليقه لقناة الإخبارية على تحذير مختصين من أماكن التدليك التي تقدم "الوشم" للمسافرين، حيث أكد أن فيروس جدري القردة ينتقل عن طريق التلاصق الحميم مشيرًا في هذا الصدد إلى تسجيل 16 ألف حالة في العالم كانت أكثرها بين الشاذين جنسيًا، مبينًا أنه ليس شرطًا أن يكون هناك اتصال جنسي حتى ينتقل الفيروس وإنما يكفي الاتصال الجسدي فقط للعدوى بالمرض!
وأوضح أن هناك اتصالًا جسديًا لصيقًا في "المساج" بين الزبون ومقدم الخدمة، وقد يكون الأخير مصابًا، وأحيانًا لا تظهر عليه الأعراض أو يكون لديه طفح جلدي خفيف يحاول إخفاءه.
وقلّل الاستشاري الأزرقي من ضرر وخطورة حمامات البخار "الساونا"؛ لكون درجات الحرارة فيها عالية والتي لا تسمح بوجود وانتشار الفيروس، ويفضل أن يتواجد فيها الشخص بمفرده.