لا يُستهان بها.. "أطعمة مطبوخة في حرارة عالية" قد تقودك للسرطان!

تتسبب الحرارة عند الطهي في تلف الحمض النووي للطعام، وهو ضرر يمكن أن يؤثر بعد ذلك على المستهلك؛ حيث من الثابت أن ما نأكله هو مساهم رئيسي في صحتنا ورفاهيتنا، ويمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من احتمالية الإصابة ببعض الحالات بينما يمكن لأخرى أن تخفضها.