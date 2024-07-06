هل تتحول الأورام الحميدة في الثدي إلى سرطان؟.. خبراء: 6 علامات توجب مراجعة الطبيب

- كانت الكتلة جديدة وثابتة أو ملمسها صلبًا.

- لم تختفِ الكتلة بعد 4 إلى 6 أسابيع أو تغيرت في الحجم أو الملمس.

- لاحظتِ تغيرات جلدية على ثديكِ، مثل تغير لون الجلد أو التندب أو التجعد.

- تكرر خروج سائل فجأةً من الحلمة. وقد يكون السائل دمويًّا.

- لاحظتِ انقلاب الحلمة للداخل مؤخرًا.

- ظهرت كتلة جديدة تحت الإبط، أو لاحظت كتلة تحت الإبط تبدو كأنها تكبر بمرور الوقت.