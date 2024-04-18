ليس خيالاً علمياً.. فك رموز الأفكار البشرية فاحذر من هذه الأجهزة على دماغك!

حذرت منظمة أمريكية غير حكومية، الأربعاء، من الأخطار المرتبطة بـ"التكنولوجيا العصبية"، التي تعني تسويق أجهزة قادرة على تسجيل نشاط الدماغ، أو حتى التأثير عليه، من دون ضمانات كافية للمستهلكين.