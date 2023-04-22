فقدان الذاكرة أشهرُ أعراضه.. 5 دلالات "غير معروفة" للخرَف انتبه لها

وكشفت إيما هيويت، رئيسة قسم الخرف في KYN في بيكلي، عن خمسة أعراض قد لا تكون معروفة جيدًا للخرف؛ وهي: التغير في السلوك، وفقدان الثقة، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأصدقاء أو العمل أو الهوايات، والنوم المضطرب أو الأحلام الحية، ومشاكل التعرف على المال وفهمه، والتغير في السلوك.