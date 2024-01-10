بسبب مواد سامة.. 3 مكسرات لا يُنصح بتناولها نيئة

والكاجو الخام خطير أيضًا؛ لأنه يحتوي على مادة يوروشيول الدهنية السامة، التي تسبب التهاب الجلد التماسي والحكة، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل اليوروشيول عدم تناول هذا الجوز نيئًا، حيث إن جزءًا صغيرًا من هذا السم يمكن أن يكون قاتلًا، في حين الكاجو المحمص مفيد للصحة.