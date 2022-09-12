خبير تغذية: الإكثار من المشروبات الغازية يؤثر على الكبد والعظام

وبيّن "المشوح" أن حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية يؤثر على عظام وبنية الجسم، مشيرًا إلى أن هناك بدائل كثيرة للمشروبات الغازية وكلها جيدة إذا أراد الشخص أن يهتم بنفسه وصحته، ومن هذه البدائل العصائر التي نصنعها بالمنزل أو المشروبات الخالية من الألوان.