خبير تغذية: الإكثار من المشروبات الغازية يؤثر على الكبد والعظام
أوضح الخبير المتخصص بالغذاء والتغذية الدكتور مشوح بن عبدالله المشوح، أن طمأنة الجهات الرقابية وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بأن المشروبات الغازية آمنة، لا يعني الإسراف في تناولها.
وقال "المشوح"، خلال لقائه على أخباركم في قناة المجد: إن الاعتدال في تناول المشروبات الغازية لا يضر الإنسان، مضيفًا أن تناول قارورة أو اثنتين في الأسبوع لأ يضر الصحة إذا استخدم بشكل صحيح.
وتابع: هناك شباب وصغار يشربون كميات كبيرة من المياه الغازية قد تصل إلى ثلاث قوارير أو أربع كاسات في اليوم، وهذه هي المشكلة فنحن الآن أمام زيادة في الوزن.
ولفت خبير الأغذية إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على كمية سكريات عالية تؤدي إلى السمنة والأمراض المتعلقة بها، ويؤثر السكر على الأسنان والصحة بشكل عام.
وقال: إن مشكلة المشروبات الغازية أنها تحتوي على سكر الفروكتوز المعدل وراثيًا والذي له تأثيرات سلبية على الكبد، كما يؤدي إلى السمنة، وللأسف كثير من الناس يعتقدون أنه سكر "سكروز".
وبيّن "المشوح" أن حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية يؤثر على عظام وبنية الجسم، مشيرًا إلى أن هناك بدائل كثيرة للمشروبات الغازية وكلها جيدة إذا أراد الشخص أن يهتم بنفسه وصحته، ومن هذه البدائل العصائر التي نصنعها بالمنزل أو المشروبات الخالية من الألوان.
وأوصى بالتقليل من مشروبات الدايت؛ لأنها مثل مشروبات السكر العادي وأغلبها غير جيد، موضحًا أنها قد تكون بديلاً جيدًا للذين لديهم مشكلة في السكري ولا يستغنون عنها.
وحذر "المشوح" من سوء تخزين مشروبات الدايت من خلال وضعها تحت درجة حرارة عالية وتخزينها لفترة طويلة؛ لأن سكر الأسبرتيم في هذه الحالة ينتج عنه غاز الميثان السام، بالإضافة إلى أن الأسبرتيم له مضار صحية.
وقال: المشروبات الدايت نجد أن هناك تحذيرًا للأم الحامل مكتوبة على العلبة يجب على الناس أن تقرأ هذا التحذير أنه يحتوي على مادة تؤثر على مخ الجنين.