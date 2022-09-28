رفع الأثقال وخطر الوفاة مبكرًا.. دراسة تقلب الموازين

وبعد متابعتهم على مدار 6 سنوات و6 شهور، وجدت الدراسة أن مَن مارس رفع الأثقال قلت لديهم مخاطر الوفيات بنسبة 9%؛ في حين ربطت الأرقام بين تراجع نِسَب المصابين بأمراض القلب وهذه الرياضة.