"المسنون الخارقون".. دراسة 25 عاما كشف كيف تتحدى أدمغتهم الشيخوخة وأمراضها

كشفت دراسة مطولة استمرت 25 عاماً عن الخصائص العصبية الفريدة التي تميز "المسنين الخارقين"، وهم فئة نادرة من كبار السن الذين يحتفظون بذاكرة شابة وقدرات معرفية حادة حتى الثمانينيات من عمرهم وما بعدها، متحدين بذلك فكرة حتمية التدهور العقلي مع التقدم في السن.
ووفقاً لتقرير نشر اليوم السبت، على موقع "ساينس ألرت"، وجد باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية، أن أدمغة هؤلاء المسنين تظهر مقاومة مذهلة لتراكم البروتينات السامة المرتبطة بمرض الزهايمر.
وقالت ساندرا وينتراوب، أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة: "إن ما وجدناه في أدمغتهم كان مذهلًا للغاية بالنسبة لنا".
وأظهرت النتائج أن سر قوة هؤلاء المسنين في اتباع أدمغتهم احد طريقتين للحفاظ على قوة الإدراك: إما المقاومة الطبيعية لتكوّن لويحات وتشابكات الزهايمر من الأساس، أو المرونة التي تجعل أدمغتهم لا تتأثر بوجودها. كما لاحظوا أن القشرة الخارجية لأدمغتهم، المسؤولة عن الذاكرة واللغة، لا تترقق مع مرور الزمن كما يحدث في الشيخوخة الطبيعية.
ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "الزهايمر والخرف"، يمتلك "المسنون الخارقون" تركيزاً أعلى من خلايا عصبية نادرة تسمى "خلايا فون إيكونومو" في منطقة دماغية حيوية تنظم الانتباه واتخاذ القرار.
ويشتبه الباحثون في أنهم يولدون بكثافة أعلى من هذه الخلايا، مما يمنحهم ميزة معرفية مدى الحياة.
واللافت أن هذه القدرات لا ترتبط بالضرورة بنمط حياة صحي، مما يرجح أن العامل الطبيعي والجيني الوراثي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على شباب أدمغتهم.
أكدت الدراسة أن هذه الاكتشافات لم تكن ممكنة لولا التبرعات السخية بأدمغة المشاركين بعد وفاتهم. وقالت تامار جيفن، إحدى الباحثات: "تنبع العديد من نتائج هذه الدراسة من فحص عينات دماغية لمُسنّين فائقي السنّ كرماء ومُخلصين".
ويأمل الفريق أن يفتح فهم هذه الآليات البيولوجية الباب أمام تطوير أدوية وتدخلات جديدة تعزز وظائف الدماغ لدى كبار السن وتقيهم من الأمراض العصبية.