"المسنون الخارقون".. دراسة 25 عاما كشف كيف تتحدى أدمغتهم الشيخوخة وأمراضها

وأظهرت النتائج أن سر قوة هؤلاء المسنين في اتباع أدمغتهم احد طريقتين للحفاظ على قوة الإدراك: إما المقاومة الطبيعية لتكوّن لويحات وتشابكات الزهايمر من الأساس، أو المرونة التي تجعل أدمغتهم لا تتأثر بوجودها. كما لاحظوا أن القشرة الخارجية لأدمغتهم، المسؤولة عن الذاكرة واللغة، لا تترقق مع مرور الزمن كما يحدث في الشيخوخة الطبيعية.