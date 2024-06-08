مدينة الملك سعود الطبية تقدم نصائح لمريض القلب قبل أداء مناسك الحج

ذكرت مدينة الملك سعود الطبية أن مريض القلب يستطيع الحج بشرط الالتزام بالإرشادات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحته.
وقدّمت إرشادات صحية لمرضى القلب الذين سيؤدون المناسك؛ في مقدمتها مراجعة الطبيب قبل الذهاب إلى الحج لتقييم الوضع الصحي.
وأضافت: يجب أخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة ومناسبة، وحمل بطاقة طبية أو تقرير طبي يبيّن الحالة المرضية والأدوية التي يتم تناولها.
وأردفت المدينة: ينبغي تجنب التعرض لمجهود بدني زائد، واستخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي وعند الإحساس بالإجهاد.
وتابعت: عند شعور المريض بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، عليه مراجعة أقرب مركز صحي فورًا.