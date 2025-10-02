خبراء يحذرون: الإفراط في استخدام مضادات الحموضة يسبب أضرارًا خطيرة وهذه هي البدائل الآمنة

يلجأ كثير من الناس إلى مضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية لتخفيف حرقة المعدة، لكن تقريرًا صحيًا جديدًا يُحذر من أن الإفراط في استخدام هذه الأدوية الشائعة قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، تبدأ بمشكلات في الجهاز الهضمي وقد تصل إلى تلف الكلى.
المخاطر الخفية
وفقًا لتقرير طبي نُشر أمس الأربعاء على موقع "فري ويل هيلث"، تقول الصيدلانية الأمريكية كارين بيرغر إن نوع مضاد الحموضة يُحدث فارقًا مهمًا؛ فالمستحضرات التي تحتوي على الكالسيوم قد تُسبب الإمساك والانتفاخ، وربما حصوات الكلى، وهو ما يكون خطيرًا خصوصًا عند استخدامها مع مكملات الكالسيوم. وفي المقابل، فإن مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم، مثل حليب المغنيسيا، غالبًا ما تُسبب الإسهال والغثيان وتقلصات المعدة عند تناول جرعات مرتفعة.
متى يُصبح تخفيف الحموضة خطرًا
أكثر النتائج إثارة للقلق ترتبط باختلال توازن الإلكتروليتات الناتج عن الإفراط في الاستخدام، حيث تؤثر هذه الاضطرابات على القلب والعضلات والأعصاب والكلى. ومن أبرز العلامات التحذيرية: الدوخة، وتشنجات العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى الارتباك.
كما تُشكل مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم مصدر قلق إضافيًا، إذ قد تُسبب فقدانًا سريعًا للكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.
توصيات الخبراء
يشدد الأطباء على أن مضادات الحموضة صُممت للاستخدام القصير والعارض، لا للاستعمال اليومي المنتظم. ويوصي التقرير: "إذا وجدت نفسك تعتمد بشكل مفرط على مضادات الحموضة، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية بشأن بدائل العلاج المناسبة".
ويؤكد المختصون أن المرضى الذين يعانون من أعراض متكررة يحتاجون إلى فحوصات إضافية وربما أدوية بوصفة طبية بدلاً من الاعتماد على العلاج الذاتي.
بدائل أكثر أمانًا
ينصح الخبراء باعتماد تغييرات في نمط الحياة كخط دفاع أول، مثل: تجنب الأطعمة المحفزة، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي. كما يجب استشارة الطبيب قبل اختيار أي منتج، مع قراءة المكونات بعناية.
في حالة الإمساك: يُفضل تجنب التركيبات التي تحتوي على الكالسيوم أو الألومنيوم.
في حالة الإسهال: يجب الابتعاد عن الخيارات التي تحتوي على المغنيسيوم.