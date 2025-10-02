خبراء يحذرون: الإفراط في استخدام مضادات الحموضة يسبب أضرارًا خطيرة وهذه هي البدائل الآمنة

المخاطر الخفية

وفقًا لتقرير طبي نُشر أمس الأربعاء على موقع "فري ويل هيلث"، تقول الصيدلانية الأمريكية كارين بيرغر إن نوع مضاد الحموضة يُحدث فارقًا مهمًا؛ فالمستحضرات التي تحتوي على الكالسيوم قد تُسبب الإمساك والانتفاخ، وربما حصوات الكلى، وهو ما يكون خطيرًا خصوصًا عند استخدامها مع مكملات الكالسيوم. وفي المقابل، فإن مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم، مثل حليب المغنيسيا، غالبًا ما تُسبب الإسهال والغثيان وتقلصات المعدة عند تناول جرعات مرتفعة.