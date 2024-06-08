اختصاصية تغذية: يجب على "الحاج" تناول وجبة كل 3 ساعات

وأوضحت "الشمسان"، أن من أفضل أنواع الأغذية التي يوصى بتناولها البيض، والحليب، واللحوم، والأسماك، حيث يحتاج الحاج إلى نحو 100 جرام من البروتين يوميًا، وكذلك الدهون الصحية، مثل الزيوت الصحية، التي تعد مصدرًا مهمًا للطاقة، إضافة إلى السوائل، التي يعد أفضلها الماء؛ لفقدان الحاج كميات كبيرة من السوائل خلال تأدية المناسك، ويزيد منها المناخ الحار، ويمكن التنويع بين أنواع سوائل مختلفة لترطيب الجسم، مثل العصائر الطبيعية، والحليب، والشاي، والمشروبات العشبية.