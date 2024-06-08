اختصاصية تغذية: يجب على "الحاج" تناول وجبة كل 3 ساعات

قالت فاطمة الشمسان اختصاصي أول تغذية، يجب على الحجاج الذين يعانون بسبب أمراض الكلى، أو مشكلات في الكبد، أو النقرس بضرورة اتباع نظام غذائي منخفض البروتين والفوسفور، وتقليل كميات الملح في الوجبات الغذائية، والإكثار من شرب الماء، والخضراوات الطازجة والفاكهة، وتقليل تناول الدهون واللحوم، مشددة على أهمية تناول الحاج وجبات خفيفة كل 3 ساعات، للوقاية من الإرهاق والجفاف.
وأكدت "الشمسان" أن اختيار الغذاء الصحي - أثناء تأدية مناسك الحج - من أهم الأمور، التي يجب على كل حاج أن يهتم بها، حيث تتطلب المناسك جهدًا جسديًا كبيرًا، ومن ثم يعد النظام الغذائي المتبع خلال أيام الحج من أكثر العوامل المؤثرة على صحة الإنسان، مبيّنة أن الحجاج يحتاجون إلى أنواع مختلفة، وكميات مناسبة من الطعام لإمداد الجسم بالطاقة المناسبة، إضافة إلى احتياجاته من السعرات الحرارية أو البروتينات أو الفيتامينات.
وأوضحت "الشمسان"، أن من أفضل أنواع الأغذية التي يوصى بتناولها البيض، والحليب، واللحوم، والأسماك، حيث يحتاج الحاج إلى نحو 100 جرام من البروتين يوميًا، وكذلك الدهون الصحية، مثل الزيوت الصحية، التي تعد مصدرًا مهمًا للطاقة، إضافة إلى السوائل، التي يعد أفضلها الماء؛ لفقدان الحاج كميات كبيرة من السوائل خلال تأدية المناسك، ويزيد منها المناخ الحار، ويمكن التنويع بين أنواع سوائل مختلفة لترطيب الجسم، مثل العصائر الطبيعية، والحليب، والشاي، والمشروبات العشبية.
وشددت اختصاصية التغذية على أهمية لجوء الذين يعانون بسبب السكري، والقلب وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، والكبد إلى استشارة اختصاصي تغذية قبل السفر للحج؛ لمعرفة الأطعمة الواجب تجنبها، أو النظام الغذائي الذي يناسب حالاتهم المرضية.