ما مشكلة مَن يحدث له ألم في صدره عند العصبية؟.. "النمر" يجيب سائلًا

رجّح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تكون الأعراض التي وصفها لها أحد متابعيه آلام قلب انفعالية ومؤقته؛ ناصحًا إياه بإجراء فحص وأشعة.
وفي التفاصيل، تساءل أحد متابعي "النمر": "السلام عليكم يا دكتور، استشارة طبية إذا تكرّمت: شخص يَحدث له ألم في الصدر عند العصبية ويزول بعدها بساعات؛ علمًا بأنه يمارس رياضة المشي والهرولة البسيطة ولا يوجد تعب أو إجهاد؟ هل هي مشكلة؟ وما هي؟ وعلاجها".
وأجاب "النمر" السائل في عبارات مقتضبة، وقال: "غالبًا هذه آلام قلب انفعالية ومؤقتة، ولكن يجب إجراء فحص جهد القلب والأشعة الصوتية؛ للتأكد من عدم تضيّق شرايين مصاحب لتلك الأعراض، ولا ينفيها كونك تمارس الرياضة".