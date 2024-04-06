ما مشكلة مَن يحدث له ألم في صدره عند العصبية؟.. "النمر" يجيب سائلًا

وفي التفاصيل، تساءل أحد متابعي "النمر": "السلام عليكم يا دكتور، استشارة طبية إذا تكرّمت: شخص يَحدث له ألم في الصدر عند العصبية ويزول بعدها بساعات؛ علمًا بأنه يمارس رياضة المشي والهرولة البسيطة ولا يوجد تعب أو إجهاد؟ هل هي مشكلة؟ وما هي؟ وعلاجها".