هل تشرب قهوة وليمونًا وكولا؟.. تحذير من "مشروبات تجلب لك العطش"

وتقول: "يشرب الكثيرون عصيرَ الليمون الحلو أو الكولا في الطقس الحار، وهذا خطأ لأنه يزيد من كثافة الدم ويضعف إمدادات الدم، بالإضافة إلى ذلك يرتفع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة؛ ما يزيد الرغبة في شرب هذه المشروبات أكثر فأكثر؛ أي من جانب لا يروي الشخص عطشه تمامًا، ومن جانب آخر يحصل على نسبة زائدة من السكر. كما لا ينصح بشرب القهوة والشاي المركز في الحر؛ لأنها تسحب السوائل من الخلايا وتعمل بمثابة مواد مدرّة للبول، كما أن الكحول يجفف الخلايا أيضًا".