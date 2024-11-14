"الصيام المتقطع".. طريقة فعالة لإنقاص الوزن أم ضرر على الجسم؟.. الدراسات توضح

والصيام المتقطع (IF) وفق اليوم السابع القاهرية هو خطة أكل تتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام، وهو الأكل المقيد بالوقت، وتناول الطعام خلال فترة زمنية محددة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، ومنع أو عكس بعض الأمراض، وتحسين التدابير الصحية مثل مستويات الكولسترول والالتهابات، ومع ذلك لا توضح الدراسات ما إذا كانت الفوائد ستستمر إذا واصلت هذا النظام الغذائي على المدى الطويل، كما لا يعد الصيام المتقطع حلًا يناسب الجميع، ويجب استشارة الطبيب قبل البدء في هذا النظام، حيث لا يزال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم من العوامل المهمة لتحسين الصحة.