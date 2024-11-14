"الصيام المتقطع".. طريقة فعالة لإنقاص الوزن أم ضرر على الجسم؟.. الدراسات توضح

يحرص الكثيرون خلال الفترة الأخيرة على اتباع حياة صحية تتمثل في تناول الطعام النظيف، وممارسة الرياضة للحفاظ على حركة أعضاء الجسم، والتأمل لتغذية الصحة العقلية.
وغالبًا ما تؤدي حالات مثل السمنة والكبد الدهني، الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة السريعة، إلى التأثير سلبًا على صحة القلب، لذلك يجب الحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
ويميل الكثيرون في سعيهم لإنقاص الوزن إلى الاعتماد على عادة الصيام المتقطع أكثر من أي شيء آخر، والذي يُقلل بشكل أساسي من عدد الوجبات التي يتم تناولها يوميًا.
والصيام المتقطع (IF) وفق اليوم السابع القاهرية هو خطة أكل تتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام، وهو الأكل المقيد بالوقت، وتناول الطعام خلال فترة زمنية محددة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، ومنع أو عكس بعض الأمراض، وتحسين التدابير الصحية مثل مستويات الكولسترول والالتهابات، ومع ذلك لا توضح الدراسات ما إذا كانت الفوائد ستستمر إذا واصلت هذا النظام الغذائي على المدى الطويل، كما لا يعد الصيام المتقطع حلًا يناسب الجميع، ويجب استشارة الطبيب قبل البدء في هذا النظام، حيث لا يزال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم من العوامل المهمة لتحسين الصحة.
وعدد الموقع بعض الأضرار المتوقعة من الصيام المتقطع مثل "المعاناة من نوبات جوع مفرطة، والشعور بالتعب أو انخفاض الطاقة، والصداع الذي يتراوح من خفيف إلى شديد، والإمساك أو الانتفاخ، وتغيرات المزاج، أو المعاناة من الأرق واضطرابات النوم، والإصابة بالجفاف، والتبول المفرط، ونقص المغذيات أو سوء التغذية".
وعادة ما تكون هذه الآثار الجانبية غير سارة ولكنها تختفى في غضون شهر.