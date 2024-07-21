مهدئ للأعصاب وينشّط المخ والقلب.. 11 فائدة علاجية للنعناع

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- عن 11 فائدة صحية وعلاجية للنعناع؛ مشيرة إلى أنه مهدئ للأعصاب ويعزز المناعة ويقويها وينشط المخ والقلب والدورة الدموية.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "النعناع مهدئ للأعصاب، ويعالج اضطرابات المرارة، ويسكّن آلام أسفل البطن، ومن العلاجات المهمة في طرد الديدان من المعدة والأمعاء، وطارد للبلغم ومهدئ للسعال".
وأضاف: "يعالج النعناع أمراض القولون العصبي، ويعالج الإسهال لدى الأطفال، ومحفّز لحرق الدهون في الجسم، وينشط المخ والقلب والدورة الدموية".
وتابع: "يساهم في صناعة وتحضير معجون الأسنان، ويساعد على الهضم، ويخفف من التشنجات المعوية، ويعزز المناعة ويقويها".