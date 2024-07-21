مهدئ للأعصاب وينشّط المخ والقلب.. 11 فائدة علاجية للنعناع

وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "النعناع مهدئ للأعصاب، ويعالج اضطرابات المرارة، ويسكّن آلام أسفل البطن، ومن العلاجات المهمة في طرد الديدان من المعدة والأمعاء، وطارد للبلغم ومهدئ للسعال".