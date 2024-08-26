للأهل والمعلِّم.. نصائح "الصحة" لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة في المدرسة

وأوضحت "عش بصحة" على حسابها على "إكس" أن على الوالدين التأكد من حمل الابن بطاقة توضح حالته الصحية، والتواصل مع المدرسة، وإبلاغهم بتفاصيل الحالة الصحية والأدوية المستخدمة، وأي تغييرات صحية، وأرقام الطوارئ والأعراض الخطرة.