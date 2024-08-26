للأهل والمعلِّم.. نصائح "الصحة" لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة في المدرسة

مع بدء العام الدراسي الجديد، وجَّهت المنصة التوعوية بوزارة الصحة "عش بصحة" مجموعة من النصائح إلى الأهل والمعلمين لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدرسة.
وأوضحت "عش بصحة" على حسابها على "إكس" أن على الوالدين التأكد من حمل الابن بطاقة توضح حالته الصحية، والتواصل مع المدرسة، وإبلاغهم بتفاصيل الحالة الصحية والأدوية المستخدمة، وأي تغييرات صحية، وأرقام الطوارئ والأعراض الخطرة.
وأكدت ضرورة أن يتعرف المعلم على الحالة الصحية لكل طالب، وتقديم بدائل للنشاطات البدنية الشديدة، وتخفيف النشاط البدني للطلبة المصابين بالربو، وعدم رفض طلبات الذهاب للحمام أو استخدام العلاج.