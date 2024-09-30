"صحي القصيم": التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يحمي مرضى القلب من المضاعفات

وكان "صحي القصيم" قد كشف عن طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية المتمثلة في: أخذ اللقاح، وغسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، أو الاتصال المباشر مع المصاب.