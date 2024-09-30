"صحي القصيم": التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يحمي مرضى القلب من المضاعفات

نصح تجمع القصيم الصحي، بأهمية تناول التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؛ لدوره في حماية مرضى القلب والمصابين بالجلطات من مضاعفات الإنفلونزا.
وحث "صحي القصيم" على المبادرة بأخذ اللقاح المتوفر في جميع المراكز الصحية، والحجز عبر تطبيق "صحتي".
ولفت إلى أن المصابين بالجلطات القلبية وأمراض القلب، من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات المرض.
وكان "صحي القصيم" قد كشف عن طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية المتمثلة في: أخذ اللقاح، وغسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، أو الاتصال المباشر مع المصاب.
ولفت "صحي القصيم"، إلى أن مفعول اللقاحات يبدأ في غضون أسبوع تقريبًا بتكون الأجسام المضادة في الجسم.
بدورها أوضحت وزارة الصحة أن هناك 5 أسباب لتلقي اللقاحات لتفادي المضاعفات؛ منها التخفيف منها في حال التعرض للعدوى، وتقليل الحاجة للذهاب إلى الطوارئ بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى حماية المصابين بأمراض القلب من الإصابة بالجلطات.
ونوهت الصحة بأهمية اللقاحات في تقليل حاجة الحوامل للتنويم بسبب فيروس الإنفلونزا بنسبة تصل إلى 40%، وحماية المنومين في المستشفيات بسبب الفيروس من دخول العناية المركزة بنسبة تصل إلى 60%.