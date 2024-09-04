اختبار دم بسيط يكشف مخاطر أمراض القلب قبل حدوثها بـ30 عامًا

وشملت الدراسة ما يقرب من 28.000 مقدمة رعاية صحية في الولايات المتحدة، شاركن في دراسة صحة المرأة، كانت أعمار هؤلاء النساء في المتوسط 55 عامًا عند بدء الدراسة بين عاميْ 1992 و1995، وتم تتبعهن لمدة 30 عامًا.