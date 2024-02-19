بعضها لا يمكن توقعه.. دراسة: هذه روائح تساعدك في التغلب على الاكتئاب

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "JAMA Network Open"، وقالت كيمبرلي يونغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة علم الأعصاب وأستاذة مساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ: إن الأشخاص المكتئبين الذين شموا روائح مألوفة كانوا أكثر ميلًا لتذكر ذكرى أو حدث معين، مثل وجودهم في مقهى قبل أسبوع، على عكس الذاكرة الأكثر عمومية عن ذهابهم إلى المقهى في وقت ما من حياتهم.