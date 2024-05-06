أكثرها انتشاراً.. 3 إرشادات للوقاية من سرطان الجلد بتوقيع "الأحساء الصحي"

وأوضح "صحي الأحساء" أن هناك إرشادات عدة لتفادي الإصابة بسرطان الجلد؛ أهمها: تجنُّب التعرُّض المباشر لأشعة الشمس، والجلوس في الظل خلال منتصف النهار وفي أوقات الذروة.