أكثرها انتشاراً.. 3 إرشادات للوقاية من سرطان الجلد بتوقيع "الأحساء الصحي"

حذّر تجمُّع الأحساء الصحي، من أن سرطان الجلد يعد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً.
وأوضح "صحي الأحساء" أن هناك إرشادات عدة لتفادي الإصابة بسرطان الجلد؛ أهمها: تجنُّب التعرُّض المباشر لأشعة الشمس، والجلوس في الظل خلال منتصف النهار وفي أوقات الذروة.
ونصح باختيار واقٍ لأشعة الشمس يحتوي على عامل الحماية بما لا يقل عن SPF15 لحماية المناطق المكشوفة من الجلد.
وحثَّ في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، على ضرورة تفادي مفارش وأسرّة تسمير البشرة؛ كونها تسمح بانبعاث الأشعة فوق البنفسجية الضارّة وتعرّض الشخص لسرطان الجلد.