مشكلة السمنة.. هذا الوزن يمكنك أن تفقده شهرياً بأمان

ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره في شهر؟

خسارة نحو نصف كيلو في الأسبوع أمر مناسب لمعظم الناس، لذلك، هذا يعني أنه خلال فترة شهر، يمكنك خسارة ما بين 2 إلى 3 كيلوغرامات بأمان.