استشاري أمراض معدية: جدري القردة انتشر بشكل ملحوظ بين الشواذ جنسياً

وأشار إلى أن المرض بدأ في الانتشار خلال شهر مايو هذا العام ثم انتشر بسرعة في دول أوروبا وأصبح هناك خوف من الانتشار السريع في العالم، حيث سجلت قارة أوروبا انتشاراً واسعاً لهذا المرض خصوصاً بين الشاذين جنسياً، لافتاً إلى أن انتقال هذا الفيروس صعب فهو ليس مثل كورونا فهو ينتقل بالالتصاق القريب جداً من الشخص المصاب.