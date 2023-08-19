لا يمكن منع حدوثه.. إليك أسباب تراكم الجير على الأسنان وكيفية الحدّ منه

وتشير الطبيبة إلى أنّ الفواكه الحامضة مثل الأناناس والبرتقال، وكذلك عصيرها، يمكن أن يسبّب ظهور هذه الطبقة على الأسنان أيضًا، ولكن عند تناولها بكميات كبيرة؛ لذلك ينصح بعد تناول مثل هذه الفواكه بضرورة شطف الفم لتقليل مستوى الحموضة، كما يمكن أن يؤدّي تناول بعض أنواع الأدوية وكذلك أمراض الجهاز الهضمي إلى تكون هذه الطبقة.