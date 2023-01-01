اكتشافٌ غير متوقع.. ما الخطر الذي يمكن لـ"لقاح الإنفلونزا" أن يدفعه؟!

ونقل موقع scitechdaily عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور مايكل هيل، قوله: "أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له نفس الصفات الوقائية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا".