في يومهم العالمي.. خبير: هذه مواصفات الغذاء الصحي للطفل من عمر سنتين وحتى 9 سنوات

يُعتبر الغذاء الصحي واحدًا من أهم العوامل التي تضمن للطفل التمتع بحياة صحية خالية من الأمراض، وذلك بسبب الفوائد الجمة التي تعطيها لجسم الطفل خلال فترات عمره من سنتين وحتى 9 سنوات، وتبني له الأساس الصحي الذي يسير على هديه بقية سنوات عمره؛ حيث يُساعد الغذاء الصحي للطفل على حمايته من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي قد تنجم عن نقص بعض المغذيات.
وحسب تقرير على موقع مجلة "سيدتي"، يقدم اختصاصي التغذية والصحة العلاجية الدكتور مهاب صالح، مواصفات الغذاء الصحي للطفل، وهي:
- يشمل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، والمعادن، والفيتامينات، والماء؛ ما يزود جسم الطفل بالعناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحته، وتزويده بالطاقة.
- يحوي الغذاء الصحي مجموعة متنوعة من الخضراوات، بما في ذلك الخضراء داكنة اللون، والخضراوات الحمراء والبرتقالية، بالإضافة إلى الخضراوات النشوية والبقوليات وغيرها.
- أن تحتوي الوجبة على الفواكه، وبخاصة الفواكه الكاملة، والحبوب، بشرط أن يكون نصفها على الأقل من الحبوب الكاملة، بجانب منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منه.
- أن تضم مجموعة متنوعة من المنتجات البروتينية، بما في ذلك المأكولات البحرية، واللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والبيض، والبقوليات، والمكسرات.
- يحتوي النمط الغذائي للطفل على الزيوت، مع الامتناع أو التقليل من بعض الأطعمة والمواد الغذائية الضارة، وألا يزيد استهلاك السكريات المضافة على 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.
- ألا يزيد استهلاك الدهون المشبعة على 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية، وألا يزيد استهلاك الصوديوم على 2300 مغ/ يوم.
النظام الغذائي الصحي للطفل يساعده على الوقاية من الإصابة بسوء التغذية بمختلف أشكالها، كما يساعده على الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان.
يفضل بدء الممارسات الغذائية الصحية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل؛ حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على النمو الصحي، والنمو المعرفي، فضلًا عن فوائدها على المدى الطويل.