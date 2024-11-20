في يومهم العالمي.. خبير: هذه مواصفات الغذاء الصحي للطفل من عمر سنتين وحتى 9 سنوات

يُعتبر الغذاء الصحي واحدًا من أهم العوامل التي تضمن للطفل التمتع بحياة صحية خالية من الأمراض، وذلك بسبب الفوائد الجمة التي تعطيها لجسم الطفل خلال فترات عمره من سنتين وحتى 9 سنوات، وتبني له الأساس الصحي الذي يسير على هديه بقية سنوات عمره؛ حيث يُساعد الغذاء الصحي للطفل على حمايته من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي قد تنجم عن نقص بعض المغذيات.