بعد حملة "كيف تساعد صديقك".. "الصحة" توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة

في استمرارٍ لجهودها في رفع الوعي بالصحة النفسية، أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عِش بصحة" حملة جديدة تحمل عنوان "كيف تعتني بصحتك عند اضطراب ما بعد الصدمة؟"، لتكمل رسائلها السابقة حول الدعم النفسي للأشخاص المتأثرين بالصدمة.
وتأتي هذه الحملة استكمالًا لما نشرته الوزارة أمس في رسالتها التوعوية "كيف تساعد صديقك على التعافي من الصدمة؟"، التي دعت فيها إلى تقديم الدعم والاهتمام للآخرين، فيما تركز الحملة الجديدة على العناية بالنفس والاهتمام الذاتي بعد الصدمة كخطوة مكملة في مسار التعافي.
وتتضمن الرسائل التي نشرتها "الصحة" عبر حملتها الإرشادية نصائح عملية تساعد الأفراد على استعادة توازنهم النفسي والجسدي، من خلال تنظيم ساعات النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وممارسة تمارين التنفس بانتظام، إضافة إلى الحفاظ على التواصل الإيجابي مع الآخرين والانخراط في أنشطة يومية مفيدة.
كما تشجع الحملة على الالتزام بالنشاط البدني لتحسين الصحة العامة، ومنح النفس مكافآت بسيطة بعد كل تقدم في رحلة التعافي، مثل المشي في الهواء الطلق أو ممارسة هواية مفضلة، مؤكدة أن الاهتمام بالنفس خطوة أساسية في تجاوز آثار الصدمة.
وأكدت وزارة الصحة أن حملاتها التوعوية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية وجودة الحياة، وتشجيع الأفراد على تجاوز الأزمات بخطوات ثابتة ومتدرجة تعيد لهم التوازن والطمأنينة.