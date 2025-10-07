بعد حملة "كيف تساعد صديقك".. "الصحة" توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة

وتأتي هذه الحملة استكمالًا لما نشرته الوزارة أمس في رسالتها التوعوية "كيف تساعد صديقك على التعافي من الصدمة؟"، التي دعت فيها إلى تقديم الدعم والاهتمام للآخرين، فيما تركز الحملة الجديدة على العناية بالنفس والاهتمام الذاتي بعد الصدمة كخطوة مكملة في مسار التعافي.