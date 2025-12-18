البرد يؤثر في المثانة والكلى.. كيف تحمي نفسك من الالتهابات والحصوات في الشتاء؟

التهابات المسالك البولية

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع «Astera Urology»، يُعد التهاب المسالك البولية من أبرز المشكلات الصحية في فصل الشتاء، خاصة لدى النساء، وتتمثل أعراضه في الشعور بالحرقة أثناء التبول، وتكرار الحاجة إلى دخول الحمام، وتغير رائحة أو لون البول. ويوصي الأطباء بزيادة تناول الماء والاهتمام بالنظافة الشخصية للوقاية.