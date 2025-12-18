البرد يؤثر في المثانة والكلى.. كيف تحمي نفسك من الالتهابات والحصوات في الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة، يواجه كثيرون اضطرابات بولية غير متوقعة، نتيجة قلة شرب الماء، وارتداء الملابس الثقيلة، وتأخير التبول.
التهابات المسالك البولية
ووفقًا لتقرير نُشر على موقع «Astera Urology»، يُعد التهاب المسالك البولية من أبرز المشكلات الصحية في فصل الشتاء، خاصة لدى النساء، وتتمثل أعراضه في الشعور بالحرقة أثناء التبول، وتكرار الحاجة إلى دخول الحمام، وتغير رائحة أو لون البول. ويوصي الأطباء بزيادة تناول الماء والاهتمام بالنظافة الشخصية للوقاية.
زيادة التبول المزعجة
يحفّز البرد الأعصاب المسيطرة على المثانة، ما يجعلها أكثر حساسية ويزيد من عدد مرات التبول. وللسيطرة على هذه الحالة، يُنصح باتباع جدول منتظم للتبول، وتقليل تناول الكافيين، والحفاظ على دفء منطقة البطن.
حصى الكلى.. خطر الجفاف الشتوي الصامت
على الرغم من برودة الطقس، يؤدي إهمال شرب الماء إلى ترسّب الأملاح وتكوّن الحصوات، ما يسبب آلامًا حادة في أسفل الظهر. ويمكن الوقاية منها بزيادة شرب السوائل، وتناول الفواكه، وتقليل استهلاك الملح والأوكسالات.
نصائح للحفاظ على الجهاز البولي
يُنصح بشرب الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش، وارتداء ملابس دافئة، وممارسة النشاط البدني، والاهتمام بالنظافة الشخصية، ومراقبة أي أعراض غير طبيعية. ويحذر التقرير من أن «تجاهل الأعراض البسيطة قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة»، خاصة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.
كما أن انخفاض تدفق الدم إلى الكلى بسبب انقباض الأوعية الدموية في البرد يؤدي إلى تركيز البول، ما يعزز نمو البكتيريا وتكوّن الحصوات، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب عند الحاجة.