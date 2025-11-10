دواء جديد يتحكم بضغط الدم 24 ساعة ويقلل خطر النوبات القلبية

وشملت تجربة عالمية حملت اسم BAX24، 218 مريضًا من 79 موقعًا حول العالم، يعانون جميعًا من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج، أي أن ضغط دمهم بقي مرتفعًا رغم استخدام 3 أنواع على الأقل من الأدوية.