الأسبرين يثبت فعاليته في منع عودة سرطان القولون والمستقيم

أظهرت دراسة سريرية جديدة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين (160 ملغ يوميًا) بعد استئصال ورم القولون والمستقيم قد يقلل خطر عودة المرض إلى النصف لدى المرضى الحاملين لطفرة جينية في بروتين PIK3CA.