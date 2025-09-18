الأسبرين يثبت فعاليته في منع عودة سرطان القولون والمستقيم

أظهرت دراسة سريرية جديدة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين (160 ملغ يوميًا) بعد استئصال ورم القولون والمستقيم قد يقلل خطر عودة المرض إلى النصف لدى المرضى الحاملين لطفرة جينية في بروتين PIK3CA.
الدراسة التي شملت 3500 مريض في 33 مستشفى بدول الشمال الأوروبي، بيّنت أن خطر عودة السرطان انخفض بنسبة 55% لدى من تناولوا الأسبرين مقارنة بالمجموعة التي حصلت على دواء وهمي.
وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة آنا مارتلينغ من معهد كارولينسكا بالسويد، إن هذه النتائج تعكس أهمية المعلومات الجينية في تخصيص العلاج وتقليل معاناة المرضى، مؤكدة أن الأسبرين دواء متاح ورخيص مقارنة بالعلاجات الحديثة.
نُشرت الدراسة في مجلة نيو إنغلاند لطب الجراحة، وسط آمال بأن تسهم النتائج في تغيير بروتوكولات علاج سرطان القولون عالميًا.