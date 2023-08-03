ما أعراضها؟ "سعود الطبية": 4 حالات توجب زيارة الطبيب حال إصابتك بالصدفية

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تعريفًا بمرض الصدفية وأبرز أعراضه، مبينةً متى تستدعي الحالة رؤية الطبيب.
وأوضحت "المدينة"، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أن الصدفية هي "تهيج مزمن يصيب الجلد؛ حيث تتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية".
وأشارت إلى أن "جفاف البشرة وتكوّن طبقة سميكة من الجلد هما أكثر أعراض الصدفية شيوعًا".
وعن الوقت الذي يجب رؤية الطبيب فيه، قالت المدينة: "إذا سببت الصدفية ألمًا وانعدامًا في الراحة، وأثرت في أداء المهام اليومية"، أو "إذا أثرت في مظهر الجلد".
وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب في حالة "إذا أدّت الصدفية إلى مشاكل في المفاصل (مثل: ألم، انتفاخ)، وإذا لم تتحسن الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية".