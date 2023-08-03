ما أعراضها؟ "سعود الطبية": 4 حالات توجب زيارة الطبيب حال إصابتك بالصدفية

وعن الوقت الذي يجب رؤية الطبيب فيه، قالت المدينة: "إذا سببت الصدفية ألمًا وانعدامًا في الراحة، وأثرت في أداء المهام اليومية"، أو "إذا أثرت في مظهر الجلد".