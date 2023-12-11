لا تتجاهلها.. 6 أعراض غير عادية للنوبة القلبية الشتوية تظهر في الصباح

مع انخفاض درجة الحرارة، يجد قلبك صعوبة في ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الرئتين! عندما لا يصل الدم إلى رئتيك، أو لا يحصل على مساحة كافية في الشرايين؛ فإنك تواجه مشاكل في التنفس؛ في حين أن ضيق التنفس هو أحد الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر وضوحًا في الصباح خلال فصل الشتاء، فقد يسبب الهواء البارد ضيقًا في المسالك الهوائية؛ مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.