لا تفعلها إلا بشروط.. عواقب وخيمة لاستخدام حقن السكري 2 في إنقاص الوزن!

وأشارت الطبيبة أيضًا إلى أن الدواء على الرغم من أنه يساعد حقًّا في التخلص من الوزن الزائد على المدى القصير؛ لكن لن يساعد في الحفاظ على الوزن. وبعد إيقاف الحقن، ستعود المعدلات بسرعة كبيرة إلى ما كانت عليه سابقًا.