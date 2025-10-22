دراسة صادمة: الأطعمة المصنعة تعيد برمجة الدماغ وتحولنا إلى مدمنين

كشفت دراسة علمية حديثة عن آثار صادمة للأطعمة فائقة المعالجة، حيث لا تقتصر أضرارها على السمنة وأمراض القلب والخرف، بل تمتد إلى تغيير بنية الدماغ، مما يولد إدماناً يصعب كسره.
وفقاً للدراسة التي أجراها فريق دولي من العلماء، يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة إلى تعديلات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الجوع والمكافأة، مما يخلق دائرة مغلقة من الإفراط في الأكل.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، شملت الدراسة متابعة 33.654 مشاركاً من البنك الحيوي البريطاني على مدار ثماني سنوات، مع فحوصات دماغية متقدمة وتتبع دقيق لعاداتهم الغذائية. أظهرت النتائج تغييرات واضحة في الدماغ لدى من يتناولون كميات أكبر من هذه الأطعمة، بما في ذلك التهاب في منطقة الوطاء (المهيمنة على تنظيم الجوع)، وفرط تحفيز دوائر المكافأة، مما يجعلهم يشتهون الطعام حتى عند الشبع، ويفقدون السيطرة على الكميات.
قال البروفيسور أرسين كانياميبوا، خبير علوم الدماغ في جامعة هلسنكي والمشارك في الدراسة: "هذه التغييرات الدماغية ترتبط بأنماط سلوكية مثل الإفراط في تناول الطعام، كما أن المكونات والإضافات الموجودة في هذه الأطعمة، مثل المستحلبات، تلعب دوراً مهماً في هذه التغييرات بغض النظر عن السمنة أو الالتهاب".
كما كشفت الفحوصات عن علامات مبكرة للتراجع المعرفي وانكماش الدماغ في مناطق المكافأة والدافع، مما يضعف التحكم الذاتي ويعزز العادات القهرية. تأتي هذه النتائج مكملة لدراسة سابقة أظهرت أن تناول 100 غرام إضافية يومياً من هذه الأطعمة (مثل علبتين من رقائق البطاطس) يزيد خطر أمراض القلب بنسبة 5.9%، وضغط الدم بنسبة 14.5%.
تشير الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الغذائية لمواجهة هذه المخاطر الدماغية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية.