دراسة صادمة: الأطعمة المصنعة تعيد برمجة الدماغ وتحولنا إلى مدمنين

ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، شملت الدراسة متابعة 33.654 مشاركاً من البنك الحيوي البريطاني على مدار ثماني سنوات، مع فحوصات دماغية متقدمة وتتبع دقيق لعاداتهم الغذائية. أظهرت النتائج تغييرات واضحة في الدماغ لدى من يتناولون كميات أكبر من هذه الأطعمة، بما في ذلك التهاب في منطقة الوطاء (المهيمنة على تنظيم الجوع)، وفرط تحفيز دوائر المكافأة، مما يجعلهم يشتهون الطعام حتى عند الشبع، ويفقدون السيطرة على الكميات.