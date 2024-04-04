استشارية تحذر عبر "سبق": الكلمات السلبية بعد العيد تشكل خطرًا على الصحة النفسية

أكدت استشاري طب نفسي وعلاج الإدمان الدكتورة فاطمة كعكي أن بعض الكلمات والجمل التي يتم ترديدها بعد شهر رمضان، وتحديدًا في عيد الفطر، مثل: أنت نحفان، أنت متين، أنت متغير، لها تأثير نفسي على الشخص وتكون كلمات وجملًا حادة كالسكين لديها القدرة على أن تصل إلى الأعماق وتجرح بقوة وتتسبب في نزيف مستمر من المعاناة، لكن الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ثمارها ولو بعد حين.
وأضافت الدكتورة كعكي أن الكلمة تعمل عمل السحر في نفس الإنسان، سواء كانت سلبية أو إيجابية قد تكون سلبية أكثر تأثيرًا وإزعاجًا للنفس لذلك، فهي سلاح ذو حدين ممكن تبني حياة أو تحطمها، فلينتبه كل منا لما يخرج من لسانه، فالكلمة منها ما تكون جارحة وتؤثر بالنفس، ومنها كلمة طيبة لطيفة تطيب النفس وتحييها.
وقالت كعكي إننا قد نجرح أشخاصًا من حولنا بكلمة يمكن أن تكون خارجة من غير قصد أو بقصد، لذا يجب أن ننتقي الكلمات عند خروجها ولا تتسرع، لأنها قد تكون أقوى من رصاصة تصل إلى القلب فتقتل.
وتابعت بقولها: إذا أردت أن تزرع مزارع فازرع الكلمة الطيبة فإذا لم تنبت كلها فسوف ينبت بعضها، فالكلمة لها القدرة على تحويل الأعداء إلى أصدقاء والعكس أيضًا، وأن مدى تأثير الكلمات على عقولنا وانفعالاتنا أمر مهم جدًا، لأننا نتواصل مع الآخرين بشكل مستمر، وعن أثر الكلمة الجارحة ذكر علماء النفس تأثيرها على النفس، بأنها تسبب جروحًا حقيقية في الدماغ وتميت الخلايا وتتلف عملها وتسبب عطلًا في التفكير، ولهذا يعاني الشخص المجروح ألمًا نفسيًا وشعورًا سلبيًا وإحباطًا، بل كثيرًا ما يتحول الشخص المجروح إلى شخص غير منتج.
وواصلت: الكلمة عبارة عن طاقة عظيمة تتشكل على أساسها الأنفس، ولعلها أفضل دواء للنفس والروح، لأنها تمس الروح والعقل والقلب، فيكون تأثيرها أكبر في الأذهان والأنفس، فمثال، عندما نخطئ بحق أحد ثم نقوم بالاعتذار كأنك تطرق مسمارًا في خشب ثم تنزع المسمار من الخشبة، لكن هل تزول تلك الثقوب التي أحدثها المسمار.
واستطردت: كذلك الكلمة الجارحة تكون سهلة في القول لكن صعبة في الانتزاع من القلب، ويبقى الأثر حتى بعد الاعتذار، فهي رصاصة قاتلة بعكس الكلمة الطيبة فإنها صدقة، وتترك أثرًا إيجابيًا في قلوب الناس، ازرعوا أشياء تنبت خيرًا وجمالاً، انطقوا بالكلمة الطيبة «فإن لم تقل خيرًا فاصمت»، ولا تكسر قلب أحد، أو تجرح أحدهم بكلمات جارحة وأنت لا تعرف معناها أو ما يحدث بعدها.
وعن كيفية تجنب ذلك، قالت كعكي: أولاً باكتساب الثقة بالنفس، قم بتقوية ثقتك بنفسك واعتماد قيمك ومبادئك، عندما تكون واثقًا بنفسك وقناعاتك، فلن يكون لكلام الآخرين تأثير سلبي عليك، ثم التركيز على أهدافك الشخصية، حدد أهدافًا ورؤية واضحة لحياتك، واعمل على تحقيقها.