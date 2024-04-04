استشارية تحذر عبر "سبق": الكلمات السلبية بعد العيد تشكل خطرًا على الصحة النفسية

وتابعت بقولها: إذا أردت أن تزرع مزارع فازرع الكلمة الطيبة فإذا لم تنبت كلها فسوف ينبت بعضها، فالكلمة لها القدرة على تحويل الأعداء إلى أصدقاء والعكس أيضًا، وأن مدى تأثير الكلمات على عقولنا وانفعالاتنا أمر مهم جدًا، لأننا نتواصل مع الآخرين بشكل مستمر، وعن أثر الكلمة الجارحة ذكر علماء النفس تأثيرها على النفس، بأنها تسبب جروحًا حقيقية في الدماغ وتميت الخلايا وتتلف عملها وتسبب عطلًا في التفكير، ولهذا يعاني الشخص المجروح ألمًا نفسيًا وشعورًا سلبيًا وإحباطًا، بل كثيرًا ما يتحول الشخص المجروح إلى شخص غير منتج.